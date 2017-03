Mechelse succescoach verlengt contract: “Nog een jaar extra bij KV”

Mechelen - AA Gent haalt (voorlopig) de lont uit het kruitvat in de discussie over het voetbal op maandagavond. “Voetbal op maandag dit seizoen kan niet als dat nergens is vastgelegd”, zegt algemeen directeur Michel Louwagie. “We begrijpen dat je tijdens het seizoen de reglementen niet kan wijzigen.”

Zijn spelers waren gisteren vrij, maar Yannick Ferrera zelf had een drukke dag. De coach van KV trok ‘s avonds zowel langs ‘La Tribune’ (RTBF) als langs ‘Extra Time’ (VRT) - beide talkshows vinden gelukkig plaats in dezelfde gebouwen. Hij had alvast een leuke primeur in petto voor de fans. Dat voorzitter Johan Timmermans zijn contract wilde verlengen, wisten we, maar Ferrera ging daar nu ook op in. “Ik zal binnen een paar dagen zeker onderhandelen met de club, om mijn contract open te breken”, zei hij in Extra Time. “We zullen er nog een jaar extra bijdoen (tot 2019 in dat geval, red.).”

Ferrera verraste ook door te zeggen dat hij nog contact had met Daniël Van Buyten na diens ontslag bij Standard. “Hij was niet mijn grootste vijand, hé.” Om dan nog eens te bevestigen dat dat Olivier Renard was. Hij liet ook nog weten dat hij donderdag naar de Ghelamco Arena trekt, om er AA Gent - de tegenstander van zondag - te scouten tegen Genk. Er komen dus nog meer drukke dagen voor hem aan.