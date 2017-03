“Plots keek ik in de loop van een geweer”

Mechelen - Een gewapende kerel heeft apotheek De Voorzorg op de Liersesteenweg in Mechelen overvallen. Hij bedreigde een apothekeres met een vuurwapen en stal het aanwezige geld uit de kassa’s.

De hold-up werd afgelopen zaterdag al gepleegd, maar het nieuws raakte pas gisteren bekend. Opvallend was dat de boef in de voormiddag toesloeg. Wellicht had hij in de buurt van de apotheek gewacht tot hij zeker was dat er geen klanten meer binnen stonden.

“Ik was de vervaldata van de voorraad oogdruppels aan het nakijken en stond eigenlijk met mijn rug richting kassa’s. Toen ik iemand hoorde binnenkomen, draaide ik mij om zodat ik hem kon bedienen. Ik keek ineens in de loop van een geweer. Het wapen was alleszins groter dan een gewone revolver. De man zelf droeg een kap over zijn hoofd”, vertelt de overvallen apothekeres. “De overvaller bleef ijzig kalm en eiste de inhoud van de kassa. Ik kon onmogelijk zien of het om een echt wapen ging of niet en wou ook geen enkel risico lopen. Ik heb de kassa geopend en hem het geld overhandigd. Dat bleek niet voldoende voor de boef en hij eiste meer geld. Uiteindelijk opende ik ook de tweede kassa.” De dief nam het geld in ontvangst en rende weer naar buiten, in de richting van de frituur. “Op het moment van de overval had ik geen schrik. Niet alleen hij, maar ook ik bleef heel kalm. Iets beginnen tegen een gewapende man leek me niet zo slim.”

De politie werd gealarmeerd en die was zeer snel ter plaatse. Er werd in de buurt van de Liersesteenweg en de wijk Oud Oefenplein nog een zoekactie opgezet, maar de dader kon ontkomen.

Na de overval ging de apotheek opnieuw open en werd de dienst overgenomen door een collega van de overvallen apothekeres. Hoewel het slachtoffer na de feiten toch flink aangeslagen was, ging ze gisteren opnieuw aan de slag in de apotheek van De Voorzorg. “Ik wou zo snel mogelijk weer aan het werk en weer bij de collega’s zijn. Het is het beste om alles te verwerken. Ik ben toch al heel wat jaren apotheker, maar het is de eerste keer dat ik een gewapende overval meemaak”, zegt ze nog.