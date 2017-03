“Pendeldienst tussen deelgemeenten en centrum is een noodzaak”

Bornem / Puurs / Sint-Amands / Willebroek - ProMobiel Klein-Brabant houdt woensdagavond een bijeenkomst over de toekomst van het openbaar vervoer in de streek. De regio rond Mechelen wordt een proefregio, dus de organisatie wil voorstellen voor een beter openbaar vervoer lanceren.

De Vlaamse overheid is volop aan het werken aan de toekomst van het openbaar vervoer. “Men wil belangrijke plaatsen in een gemeente of stad, zoals een ziekenhuis, een winkelcentrum of een rusthuis, vlotter ontsluiten. Daarnaast wil men ook een gevarieerd aanbod van verplaatsingsmogelijkheden aanbieden. Om te kijken hoe dat allemaal op het terrein tot stand kan worden gebracht, zijn er drie proefregio’s in Vlaanderen opgericht: in de Westhoek, de regio rond Aalst en ook het arrondissement Mechelen”, zegt Dirk Smet van ProMobiel Klein-Brabant.

“Voor ons is het positief dat net deze streek in de proefregio zit. In Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek is het dramatisch gesteld met het openbaar vervoer. Er rijden geen bussen meer tussen de deelgemeenten. De enige bus die er nog is, is de Belbus, maar die gaat op termijn ook verdwijnen en de Belbus was ook niet het ideale vervangmiddel van een gewone busdienst. Het is belangrijk dat er alternatieven komen.”

Tijdens de burgerconsultatie woensdag in zaal Paepenheide in Breendonk wil men vooral zoeken naar mogelijke oplossingen voor de problemen met het openbaar vervoer in de streek. Daarom willen de organisatoren zo veel mogelijk mensen bij hun gespreksavond betrekken: senioren, scholen, mensen met een beperking, maar ook gewone pendelaars.

ProMobiel Klein-Brabant wil dat er, vooral in Bornem en Sint-Amands, een pendeldienst wordt georganiseerd. Het is één van de punten die ingediend worden. “Een kleine bus of een shuttledienst die op regelmatige basis langs alle deelgemeenten rijdt en de mensen naar de hoofdgemeente brengt. In Mol bestaat er al een soortgelijk systeem en dat werkt daar heel goed. Zo geraken mensen uit de gehuchten ook met het openbaar vervoer tot in het centrum. Geloof me: dat werkt ook in deze streek. Er is echt nood aan.”

De burgerconsultatie vindt morgenavond plaats in zaal Paepenheide, Beenhouwerstraat 3 in Breendonk. Start om 19.30u.