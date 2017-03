Borgerhout -

In het supporterscafé De Griffier op de Turnhoutsebaan in Borgerhout zitten niet enkel aanhangers van Rood-Wit. Ludo Vervoort is een hevige Beerschotfan maar kwam maandag in aanloop naar de match van zaterdag tegen Roeselare volop zijn steun betuigen aan de oudste ploeg van ‘t stad. “Ik hoop dat ze doorgaan, uit de grond van mijn hart. Ook al is Beerschot op dit moment de betere ploeg”, klinkt het smalend.