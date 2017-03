Zoveel procent kans heeft Antwerp op promotie

Goed nieuws voor Antwerp. De statistieken geven de Great Old 73,3 procent kans op promotie naar de Jupiler Pro League. Dat leert de geschiedenis van het Europese voetbal ons. Al heeft Anderlecht ooit een Europese finale uit handen gegeven nadat het in de heenmatch Arsenal met 3-1 had geklopt. “Je moet gewoon scoren in de terugmatch”, zegt Paul Van Himst, toenmalig aanvoerder van paars-wit.

Bij Antwerp willen ze dit seizoen koste wat het kost vermijden dat er al te vroeg gejuicht wordt. Ondanks de 3-1-overwinning in de heenwedstrijd van de finale om promotie tegen Roeselare is er niemand in en rond de Bosuil die al wil zeggen dat het binnen is.

Maar volgens de statistieken is de kans op promotie nu wel erg groot. In de geschiedenis van het Europese voetbal zijn er al 350 Europese clubduels - in Champions League en voorlopers, Europa League en voorlopers, Supercup, Beker der Bekerwinnaars, Beker der Jaarbeurssteden... - in de heenwedstrijd op 3-1 geëindigd. En in 73,3 procent van de gevallen leverde dat die ploeg ook de totale winst op. Dus in bijna driekwart van de gevallen volstaat een 3-1 om de totale zege binnen te halen. Kevin Debaty zei zondag na de wedstrijd dat 80% van het werk gedaan was en de doelman zat er dus niet ver naast. Gerust­stellend nieuws voor de Antwerpfans die er geen goed oog in hebben voor de terugwedstrijd.