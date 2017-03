Dit najaar twee (!) Vlaamse musicals van ‘De Kleine Zeemeermin’

Coup de théâtre in musicalland: een uurtje na MusicHall maakte ook het jonge Gentse productiebedrijf Marmalade gisteren bekend dat het eind dit jaar een musical van De Kleine Zeemeermin op de Vlaamse podia brengt.

MusicHall maakte gisteren trots bekend dat het van Studio 100 de toestemming had gekregen om hun musicalversie van De Kleine Zeemeermin uit 2004 in een nieuw kleedje te stoppen, maar ook Marmalade wil tijdens de feestdagen uitpakken met The Little Mermaid, de officiële Disney-musical dan.

Bij Music Hall waren ze not amused. “Wij waren al meer dan een jaar aan het praten met Studio 100”, zegt Geert Allaert van MusicHall. “Wij wisten dat Marmalade van plan was om de musical van The Hunchback of Notre Dame te brengen, maar vorige week hoorden we ineens dat het The Little Mermaid zou worden. Ik ben met Yoshi Aesaert van Marmalade gaan praten en heb zelfs aangeboden om samen te werken, maar dat kon niet, want van Disney mag de musical niet in theaters opgevoerd worden, enkel in grote hallen als Flanders Expo. Het is jammer dat we elkaar nu beconcurreren, maar ik kan enkel constateren dat het gebeurt.”

Bij Marmalade zijn ze zich van geen kwaad bewust. “Officieel wisten wij niet dat Music Hall De Kleine Zeemeermin zou updaten en dat zij net nu de aankondiging doen, overvalt ons een beetje. Anders hadden wij ook sneller geschakeld”, klinkt het daar.

Speeldata aanpassen?

“Onze onderhandelingen met Disney zijn al een hele tijd bezig. Na het succes van Beauty & the Beast eind vorig jaar, waren wij vragende partij om zo snel mogelijk een nieuwe Disneymusical naar België te halen. Wij menen dat we met de Disneyversie een breder en ook ouder publiek zullen aanspreken. Voor veel volwassenen is de tekenfilm van Disney pure nostalgie. Dat de beide musicals in de kerstvakantie zullen lopen, is misschien een beetje vervelend, maar wij focussen op onze eigen productie. Onze data liggen nog niet helemaal vast. Wie weet gaan we toch nog eens samenzitten en kunnen enkele data nog aangepast worden.”