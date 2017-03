Verfilming van Tom Lanoyes roman ‘Sprakeloos’ gaat in première

Sint-Niklaas - In Sint-Niklaas is ‘Sprakeloos’ in première gegaan, een film van Hilde Van Mieghem naar de gelijknamige succesroman van Tom Lanoye. Het verhaal gaat over diva Josée Verbeke, de moeder van Tom Lanoye die door afasie haar taal verloor.

De ruim 2.000 toeschouwers voor acht uitverkochte zalen van Siniscoop maakten voor aanvang kennis met hoofdrolspelers Viviane De Muynck (Josée Verbeke) en Marie Vinck (diva Josée in het verleden), Rik Van Uffelen (vader Roger) en Stany Crets (schrijver Jan Meerman) en verder onder meer nog scenarist en regisseur Hilde Van Mieghem, schrijver Tom Lanoye en componist Jef Neve. De cast tekende ook een herdenkingsster, die een plaats krijgt in de Sint-Niklase bioscoop.

“Ik heb niet bewust geprobeerd zijn moeder te spelen, ik heb eerder de inhoud gespeeld”, zei Viviane De Muynck over haar rol. “In elk geval was het een rol waar ik diep voor ben gegaan.”

Voor Marie Vinck was de rol van jongere Verbeke “een uitdaging op veel vlakken”. Ze moest niet alleen het Sint-Niklase dialect machtig worden, maar zich ook inleven in een personage dat karakterieel ver van haar stond. “Wat ik heel mooi vind aan de film is dat het over fundamentele, essentiële dingen gaat, over leven en dood en hoe we daar allemaal mee moeten omgaan.”

De focus voor Hilde Van Mieghem lag op de zoon die afscheid moet nemen van zijn moeder. En Tom Lanoye kan zich perfect in het scenario vinden. “Ik heb haar gezegd, maak een goed scenario, waar nieuwe dingen in staan”, zei Lanoye, die benadrukte dat boek en film autonoom van elkaar staan. Over Viviane De Muynck die zijn moeder vertolkte, zei Lanoye: “ze imiteert haar niet maar vertolkt op een manier dat het heel dichtbij komt”.

Toen Hilde Van Mieghem in 2010 aankondigde dat ze de succesroman uit 2009 wilde verfilmen, hadden haar producers bedenkingen. “Het boek werd als Tom Lanoyes voorlopige magnum opus aanzien, en we weten hoe het kan aflopen met verfilmingen van straffe boeken. Kwam daarbij dat het verhaal van Toms boek zich in verschillende tijden afspeelt, een procedé dat bij transformatie naar een film niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel voor grote uitdagingen zorgt”, klinkt het.

Stany Crets zegt dat hij in deze film dan weer wil bewijzen dat hij iets anders kan dan moppen tappen. “Soms ligt een mens vast aan vooroordelen, ik hoop dat ik daarmee nu komaf maak.”

Sint-Niklaas is de geboortestad van Lanoye, zijn moeder schitterde in het verleden in de amateurtoneelvereniging. Er zijn verschillende scènes opgenomen in Sint-Niklaas en de stad gaf een randprogramma mee vorm, met een tentoonstelling, gegidste wandelingen, een poëzie-evenement en een affichecampagne. De soundtrack is van de hand van Jef Neve, wiens grootmoeder afkomstig was van Sint-Niklaas.

Sprakeloos komt op 15 maart in de zalen.