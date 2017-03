‘Herverpakt’ inreisverbod Trump nog steeds ‘illegaal en inefficiënt’

De Democratische oppositie in het Amerikaanse Congres veroordeelt het herziene inreisverbod voor vluchtelingen en inwoners van zes moslimlanden.

Volgens de Democraten zal het ‘herverpakte’ inreisverbod evenzeer op juridische problemen botsen en is het nog steeds ‘illegaal en inefficiënt’.

In de nieuwe tekst geldt het inreisverbod niet langer voor Irak. Het decreet bepaalt ook dat vluchtelingen gedurende 120 dagen het land niet binnen mogen. Een verbod van onbeperkte duur voor Syrische vluchtelingen zit niet langer vervat in het decreet.

‘Een minder strenge ban is nog steeds een ban’, reageert de Democratische fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer. ‘Ondanks de wijzigingen van de regering, maakt deze gevaarlijke beslissing ons niet veiliger, maar juist onveiliger. Het is verwerpelijk en on-Amerikaans.’

Nancy Pelosi, leider van de Democratische minderheid in het Huis van Afgevaardigden, spreekt van een ‘herverpakking’ van ‘immoreel’ beleid. ‘Om het Amerikaanse volk te beschermen, moeten we sterk en slim zijn, niet roekeloos en onbezonnen.’