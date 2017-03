Fototentoonstelling ‘Over werk – over leven in Congo’

Geel - Matumaini Katanga maakte een fototentoonstelling over de dagelijkse strijd om te overleven in de mijnstreek Katanga (Congo).

Matumaini, wat hoop betekent, ondersteunt de sociale projecten van de Aalmoezeniers van de Arbeid in Katanga. In Katanga leven duizenden gezinnen tussen verlaten mijnen. Ze graven mineralen met schop en hark, wassen de stenen, verzamelen elke dag een zak waardevolle mineralen. Met enkele dollars overleven ze, maar dat gaat ten koste van hun gezondheid. En toch is er zoveel levenskracht : mensen organiseren zich, verkoopsters en confectiewerkers overleven op de lokale markt en in kleine ateliers. In de woonwijken ontstaan gezondheidscentra en arbeiders verenigen zich in vakbonden.

Je kan de fototentoonstelling bezoeken op woensdag 15 en donderdag 16 maart van 10u tot 21u bij Thomas More.

De toegang is gratis.