Overlezen op reis naar café de Werft

Geel - Overlezen komt op 16 maart 2017 naar Geel met Jeroen Olyslaegers en Kris De Smet als gasten.

Olyslaegers heeft met ‘Wil’ een ijzersterke roman geschreven, die zich afspeelt in Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een verscheurde stad waar mensen voor belangrijke keuzes worden gesteld en niets nog zwart-wit is.

Kris De Smet ken je als muzikant van De Nieuwe Snaar. Kris is altijd een fervent lezer geweest en werkt nu in een boekhandel. Bovendien heeft het gezin waarin hij opgroeide een sterk oorlogsverleden.

Ben je benieuwd naar hun verhaal? Overlezen begint om 20.15u in café de Werft. Je betaalt ter plaatse de toegangsprijs van 5 euro. Inschrijven doe je op bibliotheek@geel.be.