“Trump heeft complotdenken mainstream gemaakt”

Geen complottheorie is te geflipt voor de president van Amerika. Deze keer beweert Donald Trump dat Barack Obama hem liet afluisteren. Zonder enig bewijs. Eerder zei hij dat de Clintons moordenaars zijn en dat vaccinatie een epidemie van autisme teweegbrengt. “Complotdenken was een marginaal fenomeen, Trump heeft het mainstream gemaakt”, zegt professor Stef Aupers (KU Leuven).

Het is allemaal een complot! Een voorbeeld: de aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York waren niet het werk van Al Qaeda, maar waren opgezet door de regering-Bush. Die wilde angst ...