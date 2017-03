Vader en zoon uit Herentals geven terroristen lik op stuk: "Wij zijn hier ook"

Herentals -

"Wij blijven komen. Wij hebben geen angst", reageert Marc Van Rooy in een rake videoboodschap die een heerlijke parodie is op de dreigingsvideo opgenomen in het Centraal Station. De Kempense papa spoort elke zaterdag met zijn zoon Jeno naar de Antwerpse roltrappen. "Niemand houdt mijn kleine grote held tegen."