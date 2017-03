“Wandelaars, hou zoveel mogelijk rechts tijdens Antwerp Urban Trail”

Ieder van ons hoopt op beter weer, maar zo’n tienduizend sportievelingen wellicht nog wat meer. Zij lopen zondag de Antwerp Urban Trail. Voor het eerst zullen er ook wandelaars meedoen, die enkele richtlijnen meekrijgen.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Antwerp Urban Trail kunnen ook wandelaars genieten van de prachtige gebouwen, pleinen en steegjes in de Scheldestad. Ze krijgen hetzelfde parcours voorgeschoteld als de negenduizend lopers, en ook zijn dienen ten laatste om 14 uur over de finish in Park Spoor Noord te wandelen.

De wandelaars krijgen geen borstnummer, maar wel een polsbandje, dat ze zondag in de Parkloods kunnen afhalen tussen 8 uur en 10u15 aan de stand ‘Walk’. Opmerkelijk is dat ze hun ontbijtpakket ook kunnen meenemen tijdens hun wandeling door de stad.

De organisatie heeft wel enkele richtlijnen. “Aan de wandelaars wordt gevraagd om zoveel mogelijk rechts te houden en voorrang te verlenen aan de lopers bij smalle steegjes. Op deze manier kunnen zowel de lopers als de wandelaars volop genieten en de omgeving in alle comfort ontdekken!”

Meer informatie vindt u op deze website.