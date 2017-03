Deze Turnhoutenaar pakt vervuilde rivieren en oceanen aan via de Schelde

Turnhout / Antwerpen -

“Jaarlijks belandt er zo’n acht ton plastic in onze oceanen. Als we niets doen, dan zwemt er tegen 2050 meer plastic dan vis in de zee”, zegt Dirk Pauwels. Samen met de Universiteit Antwerpen wil hij die ‘plastic soup’ aanpakken, te beginnen met de Schelde. Want ook die vervoert plastic naar de oceaan.