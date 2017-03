Inbreker steelt shirts uit kleedkamer Antwerp na match tegen Roeselare

Deurne - Een onbekende man heeft afgelopen zondag ingebroken in de kleedkamers van de Bosuil in Deurne. Dat maakt Royal Antwerp FC zelf bekend.

“Deze zondag heeft iemand misbruik gemaakt van de vieringen na de gewonnen wedstrijd tegen Roeselare, en ingebroken in de kleedkamers”, klinkt het bij de Great Old. “Daarbij stal deze man spelerstruitjes en -jassen. We hebben beelden en fotomateriaal van de dader in ons bezit, en geven deze man tot vrijdag de kans om zichzelf en al het gestolen materiaal in goede staat terug te bezorgen aan de club.”

De dief kan contact opnemen met ken.bastin@rafc.be. “Indien we vrijdag niets ontvangen hebben, zullen we gerechtelijke stappen ondernemen tegen dit heerschap. Alle tips over de identiteit van de dader zijn welkom op hetzelfde adres.”

Antwerp klopte zondagnamiddag Roeselare met 3-1, de terugwedstrijd staat komende zaterdag op het programma.