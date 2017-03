Nieuw medicijn boekt “schitterende resultaten” bij terminale patiënten met lymfeklierkanker

Kite Pharma, een farmabedrijf uit de privésector, heeft een experimenteel medicijn ontwikkeld dat “schitterende resultaten” zou boeken bij patiënten met terminale lymfeklierkanker. Bij een derde van een kleine testgroep waren alle sporen van de ziekte verdwenen na één enkele behandeling. Dat meldt The Independent.

Bijna negen maanden na de experimentele behandeling was er bij een derde van de proefpersonen geen tekenen meer van lymfeklierkanker. Voor hen was het de behandeling van de laatste hoop, want alle andere middelen waren uitgeput. Eerder kregen ze te horen dat ze maar zes maanden meer te leven hadden. Kite Pharma voegt er wel aan toe dat zijn versie van de CAR-T-celtherapie mogelijk twee van de 101 proefpersonen gedood heeft.

Gentherapie

Het gaat om een behandeling met gentherapie die de bloedcellen van de patiënt ertoe aanzet om de kankercellen aan te vallen. Maar liefst acht op de tien proefpersonen zag zijn tumoren met minstens de helft slinken. De 43-jarige Dimas Padilla uit Orlando zegt dat het medicijn zijn leven gered heeft. “Ik zat eraan te denken hoe ik aan mijn moeder, vrouw en kinderen ging kunnen vertellen dat mijn kanker terminaal werd.” In augustus kreeg hij dan CAR-T-therapie en zag zijn tumoren “krimpen als ijsblokjes”. Hij is nu helemaal in remissie (toestand van tijdelijke genezing, nvdr).

“Extreem bemoedigend”

Dr. Roy Herbst, een onafhankelijke expert en hoofd van kankerbehandeling aan het Yale Cancer Centre is vol verbazing over het succes van de behandeling. “Dit is fantastisch... en extreem bemoedigend”, weet hij. “Dit is absoluut iets dat ik graag beschikbaar zou hebben voor patiënten.

Martin Ledwick, hoofdverzorger voor kankerpatiënten bij het Cancer Research UK vraagt ook om voorzichtigheid. “De resultaten zijn veelbelovend en suggereren dat CAR-T-cellen een nieuwe optie worden voor patiënten met bepaalde soorten van lymfeklierkanker. Maar we moeten nog meer te weten komen over de bijwerkingen en de behandeling op langere termijn.”