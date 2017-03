Paul D’Hoore is fel vermagerd en dit is zijn geheim

Wie maandagmiddag naar het Vtm Nieuws keek, is het ongetwijfeld opgevallen: financieel journalist Paul D’Hoore (57) staat bijzonder scherp. “Ik wil in juni de Mont Ventoux oprijden en dat doe je best met wat kilo’s minder”, lacht hij. “Hoeveel ik al verloren ben? Écht eerlijk: ik sta voorlopig niet op de weegschaal, dat is een vorm van zelfkwelling. Mijn broeksriem is voorlopig mijn waardemeter.”

Als u straks weer languit in de zetel met een biertje in de hand en borrelnootjes binnen handbereik naar klassiekers als de Ronde van Vlaanderen of Milaan-San Remo kijkt, weet dan dat Paul D’Hoore ondertussen bij hem thuis meekijkt en nat in het zweet staat. “Buiten is het nog veel te koud en te nat, daarom train ik voorlopig binnenshuis”, aldus D’Hoore. “Als er koers is, dan zet ik de televisie op en rijd ik op de hometrainer enkele kilometers mee. Dat is best plezant.”

Sportorganisatie Sporta vroeg D’Hoore vorig jaar om peter te worden van het jaarlijkse fietsevent ‘Mon Ventoux’, waar ruim 2.500 Vlamingen aan meedoen. “Op 17 juni (de verjaardag van Eddy Merckx, red.) rijden we dan bijna 2.000 meter omhoog. Dat is geen klein bier”, aldus D’Hoore. “Om zeker te zijn dat ik dat aankan, heb ik in januari een eerste inspanningstest gedaan. Toen ik achteraf de resultaten onder ogen kreeg, moest ik danig schrikken. Ik was nog zwaarder dan ik dacht. De wetten van de fysica zijn onverbiddelijk: hoe steiler een helling, hoe zwaarder extra kilo’s doorwegen. Ik ben van plan om op een verantwoorde manier de Mont Ventoux op te rijden en dus ben ik beginnen vermageren.”

Broekriem

Paul D’Hoore (57) was is het verleden een verwoed coureur, die ook aan kleinere wedstrijden deelnam. Foto: Marc Herremans - Corelio

Zijn ‘geheim’ is simpel, zegt hijzelf. “Ik ben stilletjes aan beginnen te bewegen. Daarnaast eet ik ook wat minder. Meer is het niet. Hoeveel gewicht ik al kwijt ben? Heel wat collega’s hebben het me ook al gevraagd, maar écht eerlijk: ik ga niet op de weegschaal staan. Dat is een vorm van zelfkwelling waar ik niet aan meedoe. Mijn broekriem is voorlopig mijn waardemeter. Natuurlijk heb ik wel een ideaal gewicht. Maar ik weet dat ik dat nooit zal halen. Ik heb dikke botten, brede schouders en zware spieren. Ik zal nooit de morfologie van een klimmer hebben. Maar dat is niet erg, ik kom straks wel in de buurt. Tegen juni zal ik stilaan eens op de weegschaal staan, om te zien hoe ver ik sta. Maar ik geef me dus nog wel een maand of twee voor ik dát doe.”

Gezond

Om gezondheidsredenen doet D’Hoore het niet, beklemtoont hij nog. “Het is absoluut niet zo dat een dokter mij gezegd heeft dat ik nu absoluut moet vermageren, omdat ik anders gezondheidsproblemen zou krijgen. Neen, ik wilde al langer weer de fiets op, maar door het vele werk is dat er lange tijd niet van gekomen. Toen men mij vroeg om peter te worden van ‘Mon Ventoux’ was dit voor mij gewoon het perfecte alibi. Mijn enige doelstelling is om fietsend de berg op te geraken.”

De financieel journalist voelt zich wel duidelijk een stuk lichter. “Maar ik voel me daar niet speciaal beter bij”, zegt hij nog. “Of ik nu tien kilo zwaarder, of tien kilo lichter weeg: ik voel me altijd goed in mijn vel.” Zondag traint D’Hoore overigens voor de eerste keer buiten. “Dan rijd ik tijdens een eerste trainingsrit 40 kilometer, met start in Oostakker.”