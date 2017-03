Van lasser naar topmodel

Barry Lomeka is lasser in het dagelijks leven en topmodel in bijberoep. Foto: Kioni Papadopoulos

Oostmalle - De ene ochtend staat hij een water­leiding te lassen, de volgende dag een Versace-outfit te passen. Sinds Barry Lomeka (21) uit Oostmalle als model ontdekt werd, springt hij geregeld een vliegtuig op, richting Milaan, Londen of Parijs. “Dan kom ik thuis met een selfie van ­Rihanna en denk ik: ‘Amai, da’s straf.’”

Barry werd ontdekt als model op een feestje. “Toen ik in de Lotto Arena in Antwerpen was, tikte er opeens een man op mijn schouders. Hij vroeg of ik er al aan gedacht had om model te worden, ik had daar blijkbaar ‘de juiste kop’ voor. Ik lachte dat weg. Mij belachelijk gaan maken als ‘modelleke’, zeker?”

“Later, tijdens de zomer, was ik op het Dourfestival met wat vrienden. Tik tik, staat diezelfde gast weer op mijn schouder te tikken. Ja, ik had echt de looks om het te maken als model, herhaalde hij. Ik opnieuw lachen, dat was nu al de tweede keer. En dan, op Pukkelpop, hetzelfde verhaal. Sta ik daar tussen 20.000 feestende mensen, haalt die gast er mij weer uit. ‘Barry, jij hebt alles in huis om model te worden. Denk er toch eens over na, hier is mijn kaartje.’”

Twee dagen na zijn inschrijving als model, rinkelde Barry’s telefoon al. “Versace was geïnteresseerd in mij en wilde mij zien. Ze vroegen of ik een week later vrij kon nemen op mijn werk. Gelukkig heb ik de beste baas ter wereld, hij gunde mij die kans.”

Uiteindelijk wordt Barry door Donatella Versace uitgekozen om de show te openen. “Mijn eerste keer op een catwalk en ik moest de show gewoon openen! De zenuwen die dan door je lijf gieren, dat wil je niet weten.”

Barry tijdens de show van Versace. Foto: BELGA

Ondertussen liep Barry al meerdere modeshows. Toch blijft hij ook trouw aan zijn ‘gewone’ leven. “In het dagelijks leven las ik inox leidingen, dat is mijn job naast het modellen­werk. Heel afwisselend. Soms werken we hier in het atelier, op andere momenten gaan we op verplaatsing. Het is echt top dat mijn collega’s mijn avonturen met veel enthousiasme volgen en dat mijn baas niet moeilijk doet als ik last minute als model wordt opgeroepen.”