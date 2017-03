Vlamingen ontdekken 50 jaar oude sneeuwmobielen in verlaten schuur: “Ze zijn miljoenen waard”

Jordy en Lesley Houben uit het Limburgse Bree hebben op hun YouTube-kanaal Bros Of Decay een video gepost van een toevallige maar wel heel opmerkelijke ontdekking. In een verlaten schuur “in het Brusselse” vonden ze vorige week drie sneeuwmobielen die gebruikt werden voor een Zuidpoolexpeditie in de jaren 60.

“Ik had er al eens een reportage over gezien op tv, maar de ontdekking gebeurde eigenlijk toevallig”, vertelt Jordy.

De voertuigen maakten deel uit van een Zuidpoolexpeditie die plaatsvond tussen 1963 en 1967. Ons land zette die destijds samen met Nederland op om het oude Boudewijnstation op Antarctica te vervangen door een nieuwe basis. De sneeuwmobielen - voor een nieuwe betaalt u vandaag de dag al gauw 150.000 euro, maar volgens de broers loopt de prijs van deze exemplaren op tot in de miljoenen - kwamen na een reis van twee maanden ter plaatse aan. Ze hielpen de voorgangers van Alain Hubert en Dixie Dansercoer tijdens hun avonturen bij temperaturen tot min 50 graden. Nadien werden de voertuigen terug naar België gebracht. De nieuwe basis sloot al snel de deuren.

Jordy had wel al eens gehoord over de poolbasis en de -mobielen, maar geen van beide broers wist waar ze zich bevonden. “Vorige week hadden we ons ergens aan de kant gezet voor een wandeling. We hadden die dag al 500 kilometer gereden en bevonden ons ergens in het Brusselse. Waar precies, dat ga ik niet verklappen. We wandelden een paadje naar beneden en plots zagen we naast een schuur een heleboel sleeën. Zo kwamen we bij de sneeuwmobielen terecht.” Naast de drie sneeuwmobielen vonden de broers in de schuur ook nog een oldtimer.

Het verhaal doet denken aan een gelijkaardige videoreportage die twee weken geleden op YouTube verscheen. Daarin ontdekte een Nederlander “spookbussen” in een oude tunnel onder de stad Luik.