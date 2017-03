Mechelen - KV Mechelen maakt zich op voor de laatste speeldag in de Gentse Ghelamco-Arena na de historische zege tegen Anderlecht vorig weekend. Zondag wordt duidelijk wie het gouden PO1-ticket in handen krijgt.

Heb jij je woonkamer behangen met geel-rood behangpapier? Staat het logo van KV Mechelen op je lichaam getatoeëerd? Of rijd je met een auto in de kleuren van je favoriete club? Ben je zo’n fanatieke supporter, of ken je er een?

Laat het ons weten via onderstaand invulformulier.