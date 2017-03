Gelenaar verkoopt cabrio van Frank Sinatra

Geel - Franz Lamot van Hectro Classic Mobiles in Geel verdeelt klassieke Bentley-racewagens.

Franz’ klanten komen uit heel Europa. En ze zitten goed bij kas, want de kostprijs van een nieuwe Bentley schommelt ­tussen 300.000 en 500.000 euro. “Het is een heel plezant publiek om mee te werken”, zegt hij. “De meesten zijn heel bescheiden en correct.”

Een internationaal clientèle zorgt ook voor leuke anekdotes. De witte Jensen Interceptor cabrio waar aan gewerkt wordt in de garage, was ooit eigendom van Frank Sinatra. En prins Albert van Monaco kwam ook eens langs. “Maar ik herkende hem niet”, lacht Franz. “Hij was met een vriend onderweg naar Nederland. Daar gingen ze zeilen. Die vriend had hier een auto ­besteld en wilde hem aan de prins tonen. Achteraf pas viel mijn frank.”