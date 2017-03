Mama’s laten meer slaap voor een baby dan papa’s

Een baby in huis die het ’s nachts op een huilen zet? Dan laten kersverse mama’s meer slaap dan hun partner. Dat blijkt uit een onderzoek van de American Academy of Neurology en de Georgia Southern universiteit.

Een team wetenschappers polste naar de slaapgewoonten van 5.805 Amerikanen. Hun antwoorden leidden tot een - weinig verrassende - conclusie: kersverse mama’s hebben vaker last van een chronisch slaaptekort dan mannen die onlangs vader zijn geworden.

Enkele cijfers: voor elk kind dat een vrouw krijgt voor haar 45e, slinkt de kans om zes uur per nacht te slapen met 50 procent. Slechts 48 procent van de moeders in deze leeftijdscategorie gaf aan dat ze zeven of meer uren sliep per nacht. Bij vrouwen zonder kinderen ligt het aantal hoger (62 procent) .

De ondervraagde vrouwen met kinderen gaven aan dat ze zich elke maand zo’n twee weken moe voelen. Dames zonder kinderen voelen zich ook geregeld moe, gemiddeld elf dagen per maand. Bij mannen zit het anders. De studie toont aan dat vaders niet minder slapen dan heren zonder kinderen en er geen verschil is in het aantal dagen dat ze zich moe voelen.

“Ik vermoed dat onze bevindingen ertoe lijden dat uitgeputte mama’s zich begrepen voelen. Voldoende slapen is een belangrijk onderdeel van de algemene gezondheid. De nachtrust kan een impact hebben op het hart, de geest, het gewicht... Het is belangrijk om te weten wat mensen uit hun slaap houdt, zodat we kunnen helpen om te werken aan een betere gezondheid”, aldus hoofdonderzoekster Kelly Sullivan.