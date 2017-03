Eddie Vedder komt midden juni naar Lotto Arena

De Amerikaanse zanger Eddie Vedder trapt op 29 mei zijn nieuwe Europese tournee af in Amsterdam. Enkele weken later houdt de frontman van Pearl Jam halt in de Antwerpse Lotto Arena.

Eddie Vedder is al meer dan 26 jaar leadzanger en gitarist van Pearl Jam. Pas in 2007 maakte hij zijn solodebuut. Zijn soundtrack voor de film ‘Into The Wild’ leverde hem een Golden Globe op voor het nummer ‘Guaranteed’.

Tijdens de tour wordt Vedder vergezeld van special guest Glen Hansard.

Tickets voor het concert van Eddie Vedder op 19 juni in de Lotto Arena zijn vanaf vrijdag 10 maart om 10 uur te koop. Meer informatie vindt u op deze website.