Vergeet de #waterbottleflipchallenge: dit is de nieuwste rage op het internet

Een Amerikaanse studente startte vorige week vrijdag de nieuwste rage op het internet: de #BootyFlipChallenge. De vrouw gebruikte haar achterwerk om een viltstift in een vuilnisbak te deponeren en hoopte dat ze met haar knap staaltje viraal zou gaan. Ondertussen werd de video duizenden keren bekeken en gedeeld, en inspireerde hij talloze andere vrouwen om de uitdaging aan te gaan.

Sydney Vermilyea uit de Amerikaanse stad Los Angeles liet de nieuwe rage afgelopen vrijdag los op Twitter met de simpele boodschap “help me viraal te gaan”. Enkele dagen later werd haar wens werkelijkheid en hadden duizenden Twitteraars de video bekeken en gedeeld. Enkele andere personen, vooral vrouwen, lieten zich door Vermilyea inspireren en maakten hun eigen video van hun #BootyFlipChallenge.

Het opzet van de uitdaging is eenvoudig: terwijl een persoon gehurkt bij een vuilnisbak staat, gooit iemand een viltstift in de lucht. Met een kleine tik van het achterwerk moet de stift in de prullenmand belanden, waarna er triomfantelijk in de lens van de camera wordt gekeken.

Voorlopig zijn er weinig mannen die de uitdaging tot een goed einde hebben gebracht en zijn het vooral vrouwen die de hoofdrol spelen in de video’s van deze nieuwe hype. Ga jij de uitdaging aan?