Slachtoffer waarschuwt voor man in witte bestelwagen die ’s nachts jonge vrouwen lastigvalt

Ieper - Ilse Cailliau (23) werd tijdens de nacht van donderdag op vrijdag lastig gevallen door een man in een witte bestelwagen. Ook andere jonge vrouwen uit de streek hadden afgelopen weekend nare ervaringen met een man in een bestelwagen.

“Ik kwam om 1 uur thuis in de Grote Molenstraat in Zonnebeke na een nachtje stappen”, vertelt Ilse. “De bestelwagen stond te draaien op de hoek van de straat en blokkeerde mijn auto nadat ik de oprit was opgereden. Hij kwam meteen naar mijn auto, scheen met een zaklamp in mijn gezicht en vroeg om uit te stappen. Hij zei dat hij van de watermaatschappij was en een paar vragen had. Hij deed heel opdringerig. De Watergroep komt niet om 1 uur 's nachts en er stond geen logo van De Watergroep op zijn bestelwagen, dus ik vertrouwde het niet. Hij wou niet weggaan, bleef mij aanstaren en aanmanen om uit te stappen. ‘Ik ben niet gevaarlijk’, zei hij. Ik was echt bang en voelde me machteloos, want hij begon te roepen. Ik vreesde dat hij mijn ruit zou inbreken. Ik begon te tieren en te wenen. Ik belde een vriendin met wie ik uit was geweest en die niet zo ver woonde. Het duurde zeker een kwartier tot hij vertrok en ik kon uitstappen om mijn garage te openen. Een nummerplaat heb ik jammer genoeg niet kunnen zien.”

Volgens Ilse gaat het om een Belgische man van rond de 40 jaar met weinig, kort haar. Hij droeg een fluo-oranje reflecterende jas en sprak Nederlands. “Ik ben er echt niet goed van. Wat als ik was uitgestapt? Ik hoop dit nooit meer mee te maken”, zegt de jonge vrouw. “Mijn vader had een week eerder een bestelwagen zien staan bij ons huis en ook in de Ieperstraat stond een bestelwagen donderdagochtend een tweetal uur stationair te draaien.”

INFO

Meer info? Contacteer politiezone Arro Ieper op 057/23.05.00.