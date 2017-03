Van soep krijg je minder snel honger

Een heerlijke dampende kom soep kan al eens smaken tijdens een druilerige winterdag, maar het helpt ook echt om je minder hongerig te doen voelen en dat zelfs langer dan een gewone maaltijd. Zoveel blijkt uit een onderzoek van de Britse hongerexpert Robin Spiller.

Volgens een nieuwe studie van het Britse Nottingham Digestive Diseases Centre onder leiding van hongerexpert Robin Spiller is het beter om je maaltijden te mixen dan om ze gewoon op te eten. Die conclusie trok hij nadat was gebleken dat de proefpersonen die soep hadden gegeten een uur minder snel weer honger kregen dan diegene die dezelfde ingrediënten in normale vorm voor de kiezen geschoven kregen.

"Als alle omstandigheden hetzelfde blijven, dan blijkt dat als je een maaltijd neemt en die blendt, je langer een verzadigd gevoel zult hebben", zegt Spiller. Volgens hem bepaalt het lichaam in eerste instantie het hongergevoel op basis van de grootte van de maag en vervolgens op de voedzaamheid van wat er in terechtkomt. "Daarom voel je je wel vol als je verschillende glazen water hebt gedronken, maar duurt dat gevoel maar ongeveer 10 minuten. Als je hetzelfde volume soep neemt, zul je je urenlang vol voelen."

Al betekent dat niet dat je beter enkel vloeibaar voedsel eet, meent Spiller die meteen een kanttekening plaatst. "Zo helpt kauwen bij de spijsvertering en ook de hoeveelheid tijd die je aan een maaltijd besteedt, is van belang." Afwisselen is dus de boodschap.

Hetzelfde principe geldt trouwens voor smoothies. Al moet je daar opletten dat je niet te veel suikers binnenkrijgt. Diëtisten raden in elk geval aan voor gewoon fruit te kiezen.