Jamiroquai komt naar het Sportpaleis

De Britse electrosoulfunkband Jamiroquai komt nog eens naar ons land. Op 11 november geven Jay Kay en de zijnen een optreden in het Sportpaleis om het nieuwe album ‘Automaton’ voor te stellen.

Onlangs raakte bekend dat op 31 maart het eerste nieuwe album van Jamiroquai in zeven jaar tijd in de rekken zal liggen. De Britse radiozenders waren meteen enthousiast over Automaton.

Speciaal voor de release van dat nieuwe album kondigt de band een reeks exclusieve shows en festivaloptredens aan. Jamiroquai zal deze zomer meer dan 18.000 fans trakteren op een show in de Londense O2 Arena, in het kader van het 10-jarig bestaan van de zaal... En Jay Kay en zijn band komen ook nog eens naar ons land voor een concert op 11 november in het Sportpaleis.

Tickets zijn vanaf vrijdag 10 maart om 10.00 uur te koop via gracialive.be of teleticketservice.com, op 070 345 345 (0,30€/min) en in alle Fnac verkooppunten.