Ploegmakker Van Avermaet mist voorjaarsklassiekers door verschillende breuken

Michael Schär zal Greg Van Avermaet niet kunnen bijstaan in de voorjaarsklassiekers. De renner van BMC liep zondag bij zijn valpartij in Parijs-Nice een sleutelbeenbreuk op aan de rechterarm en een breuk in het bovenste gedeelte van de heup. Hij moet minstens vier weken van de fiets blijven, zo bevestigde BMC maandag.

Schär kwam in de openingsetappe ten val na 122 kilometer. Hij kon de wedstrijd niet voortzetten en werd naar het ziekenhuis gebracht. Onderzoek wijst nu uit dat hij twee breuken opliep. Hij moet geen operatie ondergaan, maar wel lange tijd rust nemen. “Hij zal vier à zes weken van de fiets moeten blijven”, aldus ploegdokter Giovanni Ruffini, “daarna kan hij op de rollen beginnen trainen en langzaam terug de normale trainingen hervatten. We gaan zijn herstel opvolgen en hopelijk kan hij sneller hervatten.”

“Ik zat in de tweede groep met Richie Porte en reed achter Romain Bardet. Hij ging twee keer in het gootje en viel uiteindelijk vlak voor mij. Ik viel ook en wist meteen hoe laat het was. Vooral mijn heup doet nu veel pijn en ik ben ook ontgoocheld dat ik de wedstrijd zo moet verlaten.”

Schär is een belangrijke ploegmaat van olympisch kampioen Greg Van Avermaet. Ze delen altijd de kamer tijdens de wedstrijden en kunnen het bijzonder goed met elkaar vinden, in en naast de koers.