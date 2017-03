Mode Is modeshow van Comme des Garçons meest bizarre van het seizoen?

Eén ding is zeker: het publiek keek ongetwijfeld met groeiende verbazing naar de collectie die Rei Kawakubo voor haar label Comme des Garçons de catwalk opstuurde tijdens de modeweek in Parijs. De 74-jarige Japanse ontwerpster pakt wel vaker uit met vreemde creaties en verwierf door de jaren heen een cultstatus, maar ging nu nog een stapje verder in haar experiment met vormen. Ze wikkelde de modellen in volumineuze verpakkings- en isolatiematerialen, donsdekens en matrasvulling. Achteraf gaf ze zelf aan dat ze daarmee het concept van het silhouet anders wou benaderen. Hoe bizar alles er ook uitzag, Kawakubo doet de toeschouwer altijd nadenken over wat mode juist is. Deze collectie is bovendien een voorzet naar de tentoonstelling over Comme des Garçons die in mei in het Metropolitan Museum in New York de deuren opent.