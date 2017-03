Sudpresse en Le Soir rouwen om sportjournalist Christophe Van Impe

Sportjournalist Christophe Van Impe is zondag op amper 38-jarige leeftijd overleden, zo maakten Sudpresse en Le Soir maandag bekend.

Van Impe ging in 2000 bij Sudpresse aan de slag en stond er onder meer in voor de verslaggeving rond RSC Anderlecht en de Rode Duivels. Na de oprichting van Rossel Sport in 2016 werden zijn artikels ook in Le Soir gepubliceerd. Vorige zomer kende hij met het EK in Frankrijk het hoogtepunt in zijn carrière.

Ook bij Anderlecht reageren ze verslagen op het overlijden. “RSC Anderlecht wenst veel sterkte aan de naasten van Christophe, een gewaardeerde vakman. Christophe was een vakman die ons veel te jong ontvallen is. We zullen hem missen. Als professional, maar vooral als mens”, verklaarde RSCA-woordvoerder David Steegen.