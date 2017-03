Shaun Murphy brengt zevende rankingtitel op zijn palmares in Gibraltar

De 34-jarige Engelsman Shaun Murphy (WS-5) heeft zondag het Gibraltar Open gewonnen. In de finale versloeg de wereldkampioen van 2005 zijn landgenoot Judd Trump (WS-3) met 4-2.

Met breaks van 59 en 84 was Trump op een 1-2 voorsprong gekomen, maar dan gaf Murphy zijn tegenstander met drie hoge breaks op rij (60, 56 en 96) het nakijken. In de halve finales had Murphy Nigel Bond (WS-73) met 4-0 uitgeschakeld en won Trump met 4-2 van de Welshman Ryan Day (WS-18). Die laatste hield Luca Brecel (WS-29) vrijdag nipt met 4-3 uit de achtste finales.

“Ik had een paar lastige wedstrijden tijdens het toernooi en dat heeft me goed voorbereid op deze finale”, verklaarde Murphy. “Judd is op alle gebieden goed. Voor mij is hij momenteel de beste die er is. Geen enkele bal die je laat liggen is veilig. Ik moest dus wel scherp staan en gelukkig was dat ook zo.”

“Ik had kansen genoeg, maar heb ze niet gegrepen”, reageerde Trump. “Shaun strafte dat af en is de verdiende winnaar. Hij was zeker de beste speler van het toernooi.”

Voor Murphy is het de zevende full rankingtitel, na het WK van 2005, de Malta Cup van 2007, het UK Championship van 2008, het Players Championship van 2011, het World Open van 2014 en de World Grand Prix van 2016. Daarnaast prijkt het Masters van 2015 op het palmares van de “The Magician”.

Aan zijn zege in Gibraltar houdt Murphy 25.000 euro over. Op de wereldranglijst wipt hij daardoor over de Chinees Ding Junhui naar de vierde stek. Trump blijft de nummer drie. Brecel zakt van 28 naar 30.

.

# Belga context ## Related picture(s) [Gibraltar Open snooker - SNOOKER-GBR-WORLD]

View full context on [BelgaBox]

(belga)