Eerste beelden van opvolger 'Love Actually' gelekt

'Love Actually', de romantische kaskraker uit 2003, krijgt dit jaar een vervolg dat op 24 maart wordt uitgezonden op de BBC. Onder meer Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Andrew Lincoln en Rowan Atkinson kruipen weer in de huid van de personages die ze 14 jaar geleden vertolkten. Producer Emma Freud heeft op Twitter enkele backstagefoto's gedeeld die al een tipje van de sluier oplichten.

Ter gelegenheid van Rodeneuzendag in Engeland maakt regisseur Richard Curtis een vervolg op zijn hitfilm 'Love Actually'. Het wordt een kortfilm van 20 minuten waarin we te zien zullen krijgen hoe het de hoofdpersonages nu in de liefde vergaat.

De opnames zijn nog volop bezig en dankzij enkele backstagefoto's die producer Emma Freud op Twitter heeft gedeeld, zien we alvast dat de premier nog steeds Hugh Grant is en hij nog altijd samen is met Natalie. Hoe het de anderen is vergaan, blijft nog even afwachten. De regisseur heeft alvast beloofd dat hij enkele verrassingen in petto heeft.

In elk geval zien we zeker Keira Knightley, Colin Firth, Liam Neeson, Andrew Lincoln en Rowan Atkinson terug in de film. Wie er dit keer niet bij is, is Emma Thompson. Haar verhaallijn werd geschrapt omdat haar tegenspeler Alan Rickman (vooral bekend als professor Sneep uit de 'Harry Potter'-films) inmiddels is overleden.

The PM, his wife and the writer who never worked out a good camera face. #rednosedayactually pic.twitter.com/TT0pZB5p2P — emma freud (@emmafreud) 5 maart 2017

Our pm is still married. And she's still lovely. #rednosedayactually pic.twitter.com/MGtUVDGiBE — emma freud (@emmafreud) 5 maart 2017