"Nieuwe F1-bolides kunnen onmogelijk door een normaal mens bestuurd worden"

Paul Hembery, de baas bij Pirelli, geeft toe dat hij geschrokken is van het aantal G-krachten op de nieuwe bredere F1-bolides. Hij denkt dat het onmogelijk is voor 'een normaal mens' om een nieuwe F1-bolide rond het circuit te rijden.

De bredere banden van Pirelli vormen een groot deel van de nieuwe reglementen, dit met de intentie om de F1-bolides fysiek uitdagender te maken voor de rijders. Dit resulteert in meer downforce, waardoor de snelheid in de bochten drastisch verhoogt.

Pirelli beloofde een verschil van vijf seconden in de rondetijden in vergelijking met 2015. Valtteri Bottas slaagde er in zijn Mercedes op woensdag al in om de belofte van Pirelli na te komen.

Na een week van wintertests kan er al besloten worden dat bochten zoals de derde bocht in Barcelona voluit genomen kunnen worden. Hembery denkt dat dit aantoont wat er vereist wordt bij het besturen van de nieuwe wagens.

"Het is vrij schokkerend. Er worden bochten genomen van 5G... Een straatwagen, zoals een Ferrari of Lambo haalt zo'n 1,2 of 1,3G. Misschien zullen sommige dokters ons vertellen dat we dichtbij een 'blackout' komen bij het nemen van zo'n bochten. Ik weet het niet. Maar als ik data bekeek van bocht drie, dan was dat erg indrukwekkend. Ik ben er zeker van dat een normaal mens zo'n krachten niet aankan."

Ter vergelijking 5G betekent dat een rijder vijf keer het equivalent van de normale zwaartekracht dient te ondergaan. Door de nieuwe F1-bolides worden vooral de nekspieren van een rijder in de bochten enorm zwaar belast.

Hembery denkt dat de rijders een aantal intense races zullen meemaken. Pirelli verwacht immers vooral races met één pitstop. Vooral op circuits waar de hitte een probleem is, kunnen de races erg intens worden.

"Op fysiek vlak denk ik dat het een enorme uitdaging wordt voor de rijders. Het hangt af van het circuit. Ik denk dat een stint van veertig ronden op Silverstone vrij uitputtend zal zijn voor een rijder. Natuurlijk zijn alle rijders vandaag de dag erg atletisch. Ze doen heel wat fysieke voorbereiding."

