BOEK. Luca D'Andrea - Het hart van het kwaad

TV-documentairemaker Jeremiah Salinger vertrekt, na de dood van haar moeder, met zijn echtgenote Annelise en hun dochtertje Clara naar Annelises geboortestreek in de Italiaanse Alpen. Daar raakt hij betrokken bij een dramatisch ongeluk, waarbij hij zelf enkele eenzame, doodsbange uren in een kille ijsspleet doorbrengt .

Een bijnadoodservaring die hem zijn hele leven zal blijven achtervolgen. Wanneer hij als enige overlevende in het dorp terugkeert, is er voorgoed iets gebroken. De lokale bevolking verwijt hem schuld aan de dood van hun dorpsgenoten tijdens de mislukte reddingsoperatie. Salinger probeert zijn leven opnieuw richting te geven en verdiept zich in het verhaal over een mysterieus bloedbad dat zich dertig jaar vroeger afspeelde, waarbij drie jonge dorpsbewoners tijdens een kampeertocht werden afgeslacht. Salinger bijt zich als een pitbull in de zaak vast, maar stuit daarbij op een nog veel grotere vijandigheid dan hij al gewoon was. Welke vreselijke geheimen zitten er verscholen in het dorpje Siebenhoch, daar in de Alto Adige, dat door de vijanden van de overkant nog altijd Süd-Tirol wordt genoemd? Auteur Luca D’Andrea schreef zelf mee aan een tv-serie over een reddingsteam in de Alpen, wat de bergpassages in Het hart van het kwaad sowieso een grote geloofwaardigheid verschaft. Minder geslaagd zijn de hoofdstukken waarin hij – Stephen King-gewijs – de lichtjes paranormale toer opgaat. Van mysterieuze dreiging is nergens sprake, het zogeheten monster waarvan sprake werkt veeleer op de lachspieren. De lang uitgesponnen verhaallijnen, de nodeloze zijstappen en een boel personages die er uiteindelijk niet of amper toe doen, doen een veelbelovende start grotendeels teniet. We durven er veel op verwedden dat een strak gehouden verfilming een pak beter uit de verf zou kunnen komen.

Xander, 416p, 19,99 euro