Cedric Nuytinck en Eline Loyen pakken Belgische tafeltennistitels

Louvain-la-Neuve -

Cedric Nuytinck en Eline Loyen zijn zondag in Louvain-la-Neuve de nieuwe Belgische kampioenen tafeltennis geworden. Nadat hij Benjamin Rogiers en Cedric Merchez allebei met 4-1 opzij zette, toonde Nuytinck zich in de finale met 4-2 beter dan Florent Lambiet. Uittredende kampioen Jean Lauric werd in de kwartfinales met 4-3 uitgeschakeld door Merchez.