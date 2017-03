Roeselare houdt drie punten thuis

Brussel - Zoals verwacht heeft ook Roeselare de eerste wedstrijd van de play-offs in de EuroMillions Volley League tot een goed einde gebracht. Het won met 3-1 tegen Haasrode Leuven en morste dus niet met punten.

In de eerste set klampten de Leuvenaren nog goed aan tot halfweg, maar dan volstond één versnelling van de thuisploeg. In de tweede set was de landskampioen baas van begin tot eind. Een 3-0 leek in de maak, maar Haasrode Leuven gaf zich niet gewonnen: na 21-21 plaatste het een tussenspurt en dwong het een vierde set af. Meer zat er echter niet in voor de bezoekers. In de slotset keken ze immers al snel tegen een beslissende achterstand aan (25-20, 25-13, 22-25, 25-13).

Zaterdag boekten Maaseik en Aalst al een eerste zege in de nacompetitie. Daardoor schiet de top drie van de reguliere competitie het best uit de startblokken. Volgend weekend wordt de volgende speeldag afgewerkt en gaan ook de play-downs van start. Daarin maken Gent, Amigos Zoersel, Borgworm en Guibertin onderling uit wie zal dalen.