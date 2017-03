Jonge bestuurder (23) ontsnapt aan verdrinkingsdood: “Drie centimeter meer water en hij was verdronken”

Puurs -

Een 23-jarige jongeman heeft zaterdag kort voor middernacht veel geluk gehad toen hij met een Chevrolet Corvette Cabrio in een gracht belandde op de Rijksweg (N16) in Puurs. “Had daar drie centimeter meer water in gestaan, dan was hij verdronken”, zegt luitenant Jan Anné van de brandweer. Zijn team haalde het slachtoffer uit de sportauto.