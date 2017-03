Manchester City wint met invaller Kevin De Bruyne bij rode lantaarn Sunderland

Hekkensluiter Sunderland heeft zondag niet voor een stunt kunnen zorgen tegen Manchester City. Het team van coach Pep Guardiola won de match van de 27e speeldag in de Premier League met 0-2.

Met een goal in elke speelhelft maakte City via Agüero (42.) en Sané (59.) het verschil. Kevin De Bruyne viel bij het team uit Manchester in het slotkwartier, terwijl Vincent Kompany nog niet wedstrijdfit was en ontbrak. Adnan Januzaj werd bij Sunderland in het slot naar de kant gehaald. Zijn ploegmaat Jason Denayer, door City verhuurd aan Sunderland, was niet gekwalificeerd voor de match tegen zijn moederclub.

Manchester City (55 punten) staat derde, met een punt minder dan het nummer twee Tottenham. Leider Chelsea telt acht punten meer, en kan maandag verder uitlopen wanneer het de verplaatsing naar West Ham maakt. Sunderland blijft laatste met 19 punten, zes minder dan Crystal Palace dat zeventiende is en op een veilige plaats staat.