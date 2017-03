Timmers wint ook 100m vrije slag op Antwerp Diamond Speedo Race

Antwerpen - Pieter Timmers heeft zondag ook de 100 meter vrije slag gewonnen op de Diamond Speedo Race in het Wezenbergbad in Antwerpen. Zaterdag was de vice-olympische kampioen ook al de beste in de 50m en de 200m vrije slag.

In 48.95 zette Timmers de tweede in de uitslag, de Deen Frederik Siem Pedersen (50.56), op meer dan anderhalve seconde. De derde plaats ging naar Alexis Borisavljevic (50.68). Met 48.95 bleef Timmers twee honderdsten van een seconde boven de limiet voor het WK van komende zomer in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De kwalificatie afdwingen in Antwerpen was sowieso niet mogelijk, want de Antwerp Diamond Speedo Race telt niet mee als kwalificatiewedstrijd.

Kimberly Buys eindigde zondag in 57.08 op de vijfde plaats in de 100 meter vrije slag. De zege ging naar de Deense Signe Bro (54.64).