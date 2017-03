Yates triomfeert in GP Industria & Artigianato

De Brit Adam Yates (Orica-Scott) heeft de 40ste editie van de GP Industria & Artigianato (Ita/B.C) op zijn palmares gebracht. De renner van Orica-Scott toonde zich na 199,2 kilometer in Larciano de snelste van een kopgroep van zes. Richard Carapaz (Movistar) en Rigoberto Uran (Cannondale-Drapac) moesten vrede nemen met de tweede en derde plaats. Voor Yates is het zijn tweede zege in de Italiaanse semi-klassieker na zijn overwinning in 2014

De wedstrijd werd gekleurd door een vroege vlucht met vier renners: Nils Politt (Katusha-Alpecin), Adriano Brogi (GM Europa Ovini), Davide Orrico (Sangemini-MG.Kvis) en Angelo Raffaele (d’Amico - Utensilnord). Maximaal reden ze een bonus van 5:25 bij elkaar, maar in de lastige finale zou het groepje uit elkaar spatten. Politt ging alleen verder, maar ook hij zou als laatste vluchter op 40 km van het einde worden ingerekend.

Een nieuwe kopgroep werd gevormd op de flanken van de San Baronto. Mattia Cattaneo en Egan Arely Bernal (beiden Androni Giocattoli-Sidermec), Rigoberto Uran en Simon Clarke (beiden Cannondale) en eenlingen Adam Yates (Orica-Scott) en Richard Carapaz (Movistar) maakten hiervan de dienst uit. De zes werden niet meer bijgebeend en zouden strijden om de zege. Yates toonde zich de snelste en pakt daarmee op 24-jarige leeftijd zijn tweede zege in de Italiaanse klassieker, na eerdere winst in 2014. Het is voor Yates de vijfde profzege. Vorig jaar eindigde hij op een knappe vierde stek in de Tour de France. Eerder won hij ook al de Clasica San Sebastian in 2015 en pakte hij in 2014 een rit en de eindzege in de Ronde van Turkije.