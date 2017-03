Engelsman Norris houdt Huybrechts uit halve finale op UK Open darts

Kim Huybrechts is er net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales op het UK Open dartstoernooi (PDC/350.000 pond), dat plaatvindt in het Engelse Minehead. De Antwerpenaar moest na een thriller met 10-9 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Alan Norris.

Vooral in aanvang van de wedstrijd was Norris (PDC 17) de betere speler. De 45-jarige Engelsman lukte onder meer een 160 uitworp waarmee hij de eerste sessie afsloot met een 3-2 voorsprong. In de tweede sessie kwam Huybrechts (PDC 13) in zijn ritme. Dankzij onder meer een 11-darter en vijf maximum 180-worpen kon hij de bordjes op 5-5 gelijk hangen.

In leg twaalf miste Huybrechts een 12 uitworp waarna Norris, in 2014 de verliezend finalist op het BDO WK, een 7-5 voorsprong nam. Huybrechts won echter vier van de volgende vijf legs waarmee hij op één leg van de zege kwam. De 31-jarige Huybrechts startte met een 180 maximum, maar wierp even later twee 41 worpen, waarbij hij ook nog zijn 32 uitworp miste. Norris stelde gelijk en begon aan de beslissende leg met twee maximum 180 worpen.

Ook Norris ging even de mist in, waarna Huybrechts nog een kans kreeg om de wedstrijd te winnen. Hij miste echter bullseye, waarna Norris met een 60 uitworp zijn plaats voor de halve finale kon verzilveren. Huybrechts, die maar liefst tien maximum worpen wegprikte, noteerde een gemiddelde van 98.94 per drie darts waarbij hij 37.5% van zijn uitworpen lukte. Norris kwam uit op 97.78 per drie darts en 32.26% bij het uitwerpen.

“Vooral in het begin liep ik achter de feiten aan,” liet Huybrechts achteraf noteren. “Gelukkig voor mij liet Alan enkele kansen liggen, anders had het verschil aanzienlijk groter kunnen zijn. Danzij een aantal maximum worpen en een 130 uitworp kon ik langszij komen en had ik als eerste de kans om mij te plaatsen voor de halve finale. In de 18e leg wierp ik twee keer 41, maar je weet dat dit niet voldoende is op dat niveau. Ook in de laatste leg miste ik nog een kans. Alan was gewoon net iets beter.”

Uitslag kwartfinale UK Open:

Alan Norris (Eng/17) - Kim Huybrechts (BEL/13)10-9