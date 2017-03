Lerares (39) verleidde haar leerlingen tot seks achter de rug van haar man

Een 39-jarige leerkracht uit de Amerikaanse staat Connecticut is vrijdag veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar. Volgens de rechtbank heeft ze twee minderjarige leerlingen misbruikt en hen jarenlang seksueel getinte berichten gestuurd. Dat alles achter de rug van haar echtgenoot, die op dezelfde school lesgaf.

Een van de leerlingen - een zeventienjarige jongen - verklaarde aan de politie dat zijn leerkracht Engels Allison Marchese (39) hem op een dag naar het klaslokaal had geroepen. Eenmaal hij binnen was, sloot ze de deur achter hem.

Nadien sloot ze ook de gordijnen zodat ze hem ongestoord kon kussen. In zijn getuigenis verklaarde hij dat ze hem dan begon aan te raken “beneden”. Later zouden de twee ook seks gehad hebben.

Seksueel getinte berichten

Toen de jongen na het incident in paniek raakte, gaf Marchese hem omgerekend 185 euro zwijggeld. De leerkracht zou hem nadien ook bedreigd hebben door te zeggen dat haar vader “een gevaarlijk man was met contacten bij de maffia”.

Een andere leerling verklaarde dat hij sinds zijn veertiende “non stop” berichten kreeg van zijn lerares via Instagram. Zo zou ze hem gezegd hebben dat ze zich moeilijk kon concentreren tijdens het lesgeven omdat hij zo knap was. En dat ze ’s nachts niet kon slapen omdat ze aan hem dacht.

Ondanks zijn vraag om te stoppen, bleef ze doorgaan. Ze stuurde ook geregeld seksueel getinte berichten en foto’s waarop ze deels naakt te zien was.

Veroordeling

Nadat de verhalen aan het licht waren gekomen, werd Marchese in januari 2015 geschorst. Afgelopen vrijdag moest de leerkracht voor de rechtbank verschijnen.

“Je was een lerares en je had een vertrouwensfunctie”, zei rechter Melanie Cradle tegen haar. “Het punt hier is dat de slachtoffers kinderen zijn en dat jij hun leerkracht was. Het was jouw taak om levens vorm te geven en waarden mee te geven aan onze jeugd. Maar dat heb je niet ernstig genomen.”

Marchese - die aan het huilen was in de rechtbank - kreeg een effectieve gevangenisstraf van drie jaar en vijf jaar voorwaardelijk. Ze moet ook een verplichte behandeling volgen. Haar 42-jarige echtgenoot vroeg drie weken nadat het schandaal was bekendgeraakt de scheiding aan.