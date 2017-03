Hoogzwangere dansende vrouw verovert internet

Gemma Marin (30) postte de afgelopen weken filmpjes van zichzelf terwijl ze met haar zwangere buik haar allerbeste dansmoves bovenhaalt. Terwijl het buikje van de professionele danseres groeide, kende ook haar aanhang een explosieve groei. Sommige van haar filmpjes werden tot wel bijna één miljoen keer bekeken.

Gemma Marin is een Spaanse danseres en actrice die in Los Angeles woont. Ze danst al haar hele leven en wilde ook niet stoppen met dansen toen ze zwanger werd van haar eerste kindje, dat in april geboren zal worden. Omdat het dansen met haar zwangere buik haar zoveel pret bezorgde, postte ze enkele weken geleden een eerste filmpje van zichzelf en haar vriend Israel terwijl ze de benen los gooiden op sexy salsadeuntjes.

Zo was de trend snel gezet. Nadien postte Gemma nog een aantal dansfilmpjes op haar pagina op Instagram, met en zonder haar vriend, maar ze had nooit kunnen vermoeden dat ze zoveel reacties teweeg zouden brengen. Een filmpje van vorige week waarin ze samen met haar vriend Israel een dansmedley brengt, werd zelfs bijna één miljoen keer bekeken en verzamelde bijna tweeduizend reacties.

Maar ook wanneer Gemma alleen thuis is, gooit ze al eens graag haar dansschoenen af ...