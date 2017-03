Onze ‘mollenjagers’ bij de start van aflevering 5: “Als het Annelies is, dan is het geniaal”

We staan voor aflevering 5 van ‘De Mol’, dus de GVA-mollenjagers Davy Gijbels en Charlot Duym moeten stilaan zicht krijgen op het tactische spelletje dat in Zuid-Afrika wordt gespeeld. Charlot wijst Robin als hoofdverdachte aan. Davy ziet in Annelies de ‘meest passieve mol ooit’.

De tips van Charlot:

* Bij de golfproef vorige week werd er van Annelies geen enkele slag in beeld gebracht, ze komt gewoon plots met de sleutel aangelopen.

* Als Eline de mol is, dan is fysiek uithoudingsvermogen blijkbaar geen criterium om gekozen te worden als mol. Zou de mol bij de fietsproef werkelijk zo vroeg opgeven voor 500 euro, terwijl er veel meer te verliezen valt?

* Robin zat bij de scrabbleproef op de ideale plaats om de mol uit te hangen. Daarnaast neemt hij deze rol samen met Annelies op, die van nature (of gespeeld) erg zenuwachtig is en dus een ideaal slachtoffer voor Robin. Dat deze proef mislukt is, lijkt me dan ook volledig de schuld van Robin.

* Niet alleen de toch ietwat filosofische beschouwing die Davey steeds klaar heeft voor de afvallers vlak na de eliminatie, maar ook zijn gedrag bij de fietsproef maken dat hij deze week in mijn verdachtenlijstje komt te staan.

* Hoofdverdachte: Ik heb werkelijk geen idee meer wie van de vier bovenstaande uiteindelijk de mol zal blijken, maar mijn gevoel zegt, ondanks de vele door hem geslaagde opdrachten, nog steeds Robin. Al zou dit seizoen met Annelies als mol echt wel de geschiedenis ingaan als geniaal.

De tips van Davy:

* De mol opereert het liefst onder de radar. Zijn of haar sabotages blijven liefst zo onopgemerkt mogelijk voor de deelnemers, maar ook voor ons als kijkers. Tenzij De Mol te opvallend te werk is gegaan, zal hij bij de kijkers dan ook zelden de meest verdachte deelnemer zijn.

* Met 24% van de stemmen is Davey de kandidaat die na aflevering 4 op kop staat in de poll van wieisdemol.be

* Langs de andere kant wordt er van een mol wel verwacht dat hij saboteert en geld uit de pot houdt. Momenteel verdenkt 8% van de kijkers Sam, en amper 5% ziet in professor Hans een potentiële Mol. Mogelijk omdat zij dikwijls hun uiterste best doen bij de proeven, en vaak aanwezig zijn als er geld gewonnen wordt? Zo was het Hans die bij de fietsproef met een gemiddelde van net boven de 10km/u over de finish kwam, en daardoor de 1000 euro voor de groepspot wist binnen te halen. Als mol was het nochtans makkelijk geweest om net onder de vooropgestelde snelheid te eindigen.

Volgens mij moeten we de mol zoeken onder de kandidaten die, net zoals Gilles vorig jaar trouwens, vrij gemiddeld scoren in de polls. Annelies, Robin of Eline met andere woorden. Naast mijn hoofdverdachte Annelies verlies ik de anderen ook zeker niet uit het oog. Want toegegeven: haar bril ‘vergeten’ bij de golfproef? Haar mogelijke sabotages blijven wel erg passief.