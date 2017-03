Jonathan Borlée loopt niet voor Tornados op EK atletiek indoor

Kevin en Dylan Borlée, Julien Watrin en Robin Vanderbemden vormen het Belgische viertal dat zondagavond aantreedt tijdens de 4x400m op het EK indoor in Belgrado. Dat maakte coach Jacques Borlée bekend.

In vergelijking met het kwartet dat in 2015 goud haalde op het EK indoor in Praag, verdwijnt Jonathan Borlée uit de ploeg voor Robin Vanderbemden. Jacques Borlée wilde zijn ploeg de voorbije dagen nog niet vrijgeven omdat Watrin sukkelde met een lichte hielblessure.

De Belgian Tornados komen zondagavond in actie tijdens het slotnummer van het EK. De race staat om 19u23 geprogrammeerd. In welke volgorde de Tornados zullen lopen, is voorlopig nog onduidelijk. Vermoedelijk start Vanderbemden en wordt Kevin Borlée ingezet als slotloper.