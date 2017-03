Daarom heeft deze vrouw een panische angst voor... fruit

Arachnofobie, de angst voor spinnen. Of ofidiofobie, de angst voor slangen. Het zijn fobieën waar heel wat mensen mee kampen. Maar Anna Cox (35) uit de Australische stad Sydney heeft al sinds haar kindertijd last van een heel vreemde angst die zeer zelden voorkomt. Een angst voor iets waar de meesten wel van houden.

Voor zo lang ze zich kan herinneren heeft Anna Cox (35) - moeder van vier kinderen - een panische angst voor fruit. Niet gewoon omdat ze fruit niet lekker vindt. Maar echt een schrik die elke dag een invloed heeft op haar leven.

Wanneer ze geconfronteerd wordt met een stuk fruit, krijgt ze een golf van paniek en adrenaline over zich heen. Hetzelfde wat mensen soms ondervinden wanneer ze een spin of een slang zien.

“Fruit is gewoon zo nat en sappig. En het stinkt”, zegt ze. “Het idee dat ik aan een stuk fruit moet komen of dat ik het per ongeluk aanraak, doet me huiveren.”

WORST NIGHTMARE: This woman has the strangest phobia https://t.co/BOeoa6Y4t0 — lock unem (@fypjiyeon) 5 maart 2017

Trauma

De fobie van Anna is zo erg, dat ze zich nog elk moment kan herinneren waarop ze in aanraking is gekomen met fruit. “Eén keer kwam ik per ongeluk aan een mandarijnenschil. Ik ben meteen naar de badkamer gelopen om mijn handen te wassen, maar ik kreeg de geur er niet af. Het was echt verschrikkelijk. Ik kon het nog de hele dag ruiken.”

Een specifiek trauma waardoor haar angst begonnen zou zijn, herinnert ze zich niet. En volgens klinisch psycholoog Corrie Ackland is dat niet ongebruikelijk. “Mensen denken dat een fobie veroorzaakt moet zijn in de kindertijd”, zegt ze. “Maar in werkelijkheid kan zoiets elk moment in iemands leven beginnen. Zonder een duidelijke reden of oorzaak.”

Volgens haar heeft de angst van Anna vooral te maken met een reflex van walging. Bij de meeste mensen zorgt die ervoor dat we wegblijven van rot of vergiftigd eten. Maar bij de moeder werd een link gelegd naar fruit.

Foto: ss

Vrede genomen

Toen de Australische kinderen kreeg, botste ze op een nieuw probleem. Ze wou hen namelijk gezond opvoeden en hen de nodige porties fruit geven. Daarom zette ze haar angst op de tweede plaats. “Ik voelde me schuldig dat ik mijn kinderen geen fruit gaf dus heb ik mezelf gedwongen”, klinkt het. “Maar veel eten ze er nog steeds niet van.”

Zelf zegt ze ook vrede genomen te hebben met haar angst. Soms kan ze er zelfs om lachen. “Mensen stellen me er voortdurend vragen over en dat is oké. Ik vind het niet erg om erover te praten. Het is gewoon een deel van wie ik ben.”