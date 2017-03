KV Mechelen-speler bezoekt straks voetbalexpo ‘Goal’

Mechelen - ‘Goal! The Football Experience’, de grootste voetbalexpo ter wereld die op dit ogenblik de Nekkerhal in Mechelen omtovert tot het Walhalla van elke voetbalfan, heeft vandaag als gasten KV-Mechelen speler Seth De Witte en Marc Faes, general manager van KV Mechelen.

De Witte, maker van het penaltydoelpunt en Marc Faes, general manager van de Mechelse club, gaan met radiocommentator Jos Willems napraten over de overwinning van de Mechelaars tegen Anderlecht én over de toekomst van de club. De babbel begint om 13u in het sportcafé.

De interactieve expo is een schot in de roos, in zoverre dat de tentoonstelling, die normaal tot 30 april zou duren, met een maand wordt verlengd. Ze zal dus duren tot en met 28 mei. ‘Goal! The Football Experience’ is een unieke, ervaringsgerichte en interactieve expo gewijd aan het wereldvoetbal en biedt de bezoekers een ongeziene collectie van originele items en sport memorabilia.

Speciaal voor de doortocht in België, is er ook een uitgebreid Belgisch luik en een ‘Fun Zone’ met uitdagende voetbalattracties voorzien.

Tickets en info: www.goal-belgium.be