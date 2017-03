Zware 0-3 is al vijfde nederlaag op rij voor Racing Mechelen

Mechelen - Racing Mechelen kon dit kalenderjaar nog geen wedstrijd winnen, en het lukte zaterdag ook niet tegen Leopoldsburg. Een doelpunt net voor de rust na een stilstaande fase voorspelde niet veel goeds voor de tweede helft. In die helft bekocht groen-wit de risico’s, het verloor nog met zware 0-3 cijfers. Voor RC Mechelen een vijfde nederlaag op een rij.

In de eerste helft kon de thuisploeg nog min of meer gelijke tred houden met zijn tegenstander. Zo werd één keer de deklat geraakt, een pegel van Dahman. Coach Michiels kon voor deze partij opnieuw een beroep doen op kapitein Nils Van Delm, hij startte in de basis. Ook Gassama was weer inzetbaar, hij nam plaats op de bank. Net voor de rust opende Claes de score. In de tweede helft verwaterde de partij, dat kon je haast letterlijk nemen want de regen viel lange tijd uit de lucht. In het slotkwartier ging het nog naar 0-3 verlies. Fontaine zat een gele strafdag uit, hij is volgende zondag tegen Eppegem opnieuw inzetbaar. Dahman en De Maegd kregen een gele kaart. Geen Ahriga, Telen en Yoka Itela in de kern, zij zijn geblesseerd.