Hacker steelt naaktfoto's van Kate Moss

Een hacker is erin geslaagd om intieme naaktfoto's van Kate Moss te bemachtigen die gemaakt werden vlak voor ze in het huwelijksbootje stapte met rocker Jamie Hince. Het topmodel zou behoorlijk overstuur zijn, gezien de zeer persoonlijke aard van de foto's die rechtstreeks van haar computer zouden zijn gestolen. Dat meldt een bron aan de Britse krant Daily Star Sunday.

Een bron vertelde het volgende aan de Britse krant Daily Star Sunday: "Kate zal ongetwijfeld behoorlijk overstuur zijn. Hoewel ze nu niet langer een koppel vormt met Jamie, draagt ze de fotoreeks nog steeds dicht bij haar hart. Kate mag dan wel de nodige ervaring hebben met naaktfotografie, deze foto's zijn toch net iets anders. Ze waren enkel voor Jamie bedoeld."

Kate Moss is zeker niet de enige celebrity van wie naakfoto's gestolen werden door hackers. De iCloud van model Emily Ratajkowski werd onlangs nog gehackt en vorige maand werd een hacker tot negen maanden celstraf veroordeeld nadat hij de accounts van dertig celebrities gehackt had, waaronder Jennifer Lawrence.