‘Rut es ut’ nu al een strijdlied voor Antwerp-supporters?

Deurne - In de aanloop naar de eerste testmatch Antwerp-Roeselare hebben de roodwitte supporters een nieuw strijdlied klaar. Ze vonden hun inspiratie in de West-Vlaamse ‘taaltest’ die een man uit Essen deze week zogezegd moest afleggen om een ticket op Roeselare te pakken te krijgen.

‘De rut is ut en at rint rint trin‘, zo luidt het zinnetje (of een lichte variant erop) dat een Essense supporter van Roeselare moest uitspreken om zijn ticket te pakken te krijgen voor de terugmatch van volgende week. Er werd immers getwijfeld of hij wel een echte West-Vlaming was, en geen Antwerp-supporter die zich onder de tegenstanders zou mengen.

Met een beat op de achtergrond, en opgewarmd door stadion-deejay Yves De Ruyter, zullen de supporters straks dit West-Vlaamse zinnetje scanderen. De YouTube-versie werd zopas gelanceerd. Antwerp speelt om 14.30u de eerste van twee testmatchen tegen Roeselare voor promotie naar de hoogste afdeling.

Lees ook: Roeselare-fan moet West-Vlaamse taaltest afleggen voor tickets

Lees ook: Slagen fans van Antwerp in deze taaltest?